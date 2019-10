Image copyright Facebook/Boniface Igbeneghu

Ajọ ọlọpaa ipinlẹ Eko ti fi iwe pe Boniface Igbeneghu, to jẹ olukọ agba ni Fasiti Eko ti ọrọ kan lori fiimu fifi ibalopọ gba maaki ti ileeṣẹ BBC gbe jade laipẹ yii.

Igbeneghu to jẹ Pasitọ ijọ Foursquare Gospel Church ni fidio naa tu aṣiri rẹ, ni bi o ṣe gbiyanju lati fi ọrọ ibalopọ lọ akọroyin BBC to dibọn bi ẹni to ṣẹṣẹ fẹ wọle si Fasiti Eko.

Ninu iwe akọranṣẹ kan ti igbakeji ọga ọlọpaa Yetunde Alonge buwọlu ni wọn ti ni ki olukọ naa yọju si agọ ọlọpaa, ẹka D10 CID to wa ni Yaba.

Alonge sọ pe Igbeneghu ko tii yọju si agọ ọlọpaa ọhun, bo tilẹ jẹ pe wọn fi iwe naa ranṣẹ sii nipasẹ Fasiti Eko.

Lẹyin ti BBC gbe fiimu ọhun jade ni Fasiti naa ni ki Igbeneghu lọ rọkun nile fun igba diẹ, latari ọpọlọpọ awuyewuye to tẹle fiimu naa.

Bẹẹ naa ni ijọ Foursquare Gospel Church sọ pe ki Igbeneghufi ipo rẹ silẹ gẹgẹ bi pasitọ ijọm ọhun.