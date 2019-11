Image copyright @Stanley

Iroyin to n tẹ wa lọwọ lowurọ kutu oni ni wi pe ọkọ akepo kan dawo ni agbegbe Gowon Estate, Ipaja Road, Alimosho to si ti fa ina to burẹkẹ.

Ohun taa gbọ ni wi pe ọkọ naa kun bamu pẹlu epo ẹgbẹrun mẹtalelọgbọn lita.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Balogun market fire: Olubadamọran gomina sọrọ lori ina náà

Nigba ti BBC Yoruba kan si ajọ to n ri si iṣẹlẹ pajawiri ni ipinlẹ Eko, alukoro ajọ LASEMA, Nosar Okunbor fi aridaju iṣẹl naa han.

Nosar jẹ ko di mimọ pe ni kete ti awọn gbọ nipa iṣẹlẹ ina yii lawn ti gbe awọn oṣiṣẹ pajawiri dide ti wọn si ti wa lọna ibẹ bayii.

Image copyright @Stanley

O fi kun un wi pe ko sohun kankan ti ẹnikẹni tii ṣe si ina to n jo nibẹ ṣugbọn ni kete ti awọn ba ti de ibẹ, iṣẹ yoo bẹrẹ lati dawọ rẹ duro.

a ko tii ni aridaju kankan boya ẹnikẹni fara pa tabi pe o la ẹmi lọ lasiko ti a ko iroyin yii jọ.