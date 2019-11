Àkọlé àwòrán Ilé ẹjọ́ tún ní Busola Dakolo san owó ìbánilórúkọjẹ́ tó jẹ́ mílíọ̀nù Naira fún dí dààmú ilé ẹjọ́.

Ile ẹjọ giga ni ilu Abuja ti fi ọwọ osi da ẹjọ ti ilumọọka ayaworan, Busola Fatoyinbo pe mọ pasitọ agba ile ijọsin Commonwealth of Zion Assembly (COZA).

Dakolo fi ẹsun ifapabanilopọ kan Fatoyinbo ni ogun ọdun sẹyin.

Idajọ ile ẹjọ waye lẹyin ti Fatoyinbo gbe ẹjọ kotẹmilọrun lati fi ẹsun kan Busola wi pe o ba orukọ oun je, ti o si puro mo oun lori esun ti busola fi kan oun.

Fatoyinbo ni lati ibẹrẹ ni Busola ti n ba oun lorukọ jẹ, ti o si ba awọn oniroyin sọrọ lasiko ile isẹ ọlọpaa ti bẹrẹ iwadii lori ẹsun naa.

Adajọ Oathman Musa ni ẹsun ti Busola pe mọ Fatoyinbo ko lẹsẹ n le, bakan naa ni wọn fi akoko ile ẹjọ sere.

Ile ẹjọ wa ni ki Busola san iye owo to to miliọnu kan naira fun Fatoyinbo nitori to fi akoko ile ẹjọ sofo.