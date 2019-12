Wo bí kòkòrò ààrùn HIV se bẹ̀rẹ̀ lágbàyé!

Ọjọ Kini, Osu Kejila, ọdọọdun ni Ajọ Agbaye fi silẹ lati ma a fi se ayajọ ọjọ kokoro aarun HIV to le e sekupani.

Fidio yii se afihan bi Dokita lati orilẹede Amerika se kọkọ se awari kokoro HIV lẹyin to sekupa eniyan kan.

Ayajọ ọjọ yii wa fun pipe akiyesi awọn eniyan si awọn ohun to le fa aarun naa, ati itọju to peye to wa lati tọju wọn.

Iwadii fihan pe eniyan miliọnu marundinlọgọrin lo ti ni aarun kokoro naa.