Wo ajọṣepọ laarin awọn aṣẹwo ọmọ ilẹ Adulawọ ti wọn fi New Delhi ṣe ibujoko ni India.

Ẹka a-ṣe-iṣẹ́ ìwadii ni BBC ṣe iwadii bi awọn ọmọ ilẹ Adulawọ ṣe n di aṣẹwo nilẹ India paapaa ni New Delhi.

Grace to wa lati Nairobi ni Kenya gba lati fọwọsowọpọ pẹlu Africa Eye ki aṣiri gbogbo nkan to n ṣẹlẹ ni ile aṣẹwo naa ni New Delhi le bọ soju araye.

Grace ni ohun ti ọrẹ oun, Goldie fi sori ayelujara lori bi o ṣe n ṣiṣẹ di olowo ni India lo jẹ ki oun kuro ni Kenya wa baa ni India.

O sọ nipa ohun ti oju rẹ ri ni oṣu marun un to fi ṣiṣẹ aṣẹwo ni New Delhi.

Aṣiri bi wọn ṣe n tan awọn ọdọ ọmọbinrin ilẹ Adulawọ lọ ṣiṣe aṣewo kaakiri ilẹ okeere ti n tu ni eyi to yẹ ki awọn ọdọ fi ṣọra nitori pe ohun gbogbo to n dán kọ́ ni wura.