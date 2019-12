Image copyright others Àkọlé àwòrán Mo funra sí Swimming Pool ti ọkọ àti àwọn ọmọ mi rì sí- Olubunmi Diya

Ìyàwó Pásítọ̀ àti ìyá àwọn ọmọ méji tó ri sínú omi adagun kan nile igbafẹ́ lorilẹede Spain lásìkò tí wọ́n n lùwẹ̀ ní ọdun kérésìmesì ku ọ̀la, ní òun gbàgbọ́ pé ǹkankan ṣẹlẹ̀ nínú omi náà ni ó ṣe nira fún wọ́n láti luwẹ̀.

Olubunmi Diya ati ọkọ òun ẹni ọdun méjìléláàdọta, ọmọ ọkunrin wọn Praise Emmanuel to jẹ́ ọmọọdun mẹ́rindinlógún àti Comfort ọmọbìnrin wọn tó jẹ́ ọdun mẹ́sàn lo mọ bi èèyàn ṣe ń lúwẹ lòdì si àwọn ìròyìn kan to n lọ káàkiri.

Awọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kú ni àìsùn ọjọ Kérésìmesì ni Club La Costa World ni Fuengirola ni ìhà Costa del sol, orilẹede Spain. Àlùfáà ìjọ Redeem àti ọmọ rẹ̀ méjì kú sílé ìgbafẹ́ kan lásìkò Kérésì

Ayaba Diya sọ nínú àtẹjade kan to fọ́wọ́si to si fi ṣọwọ si Sky News to si tun wa loju opo ijọ Redeem ti United Kingdom pe: "Mó ni ìgbàgbọ́ pé ǹkankan yíwọ́ nínú adágún omi náà ti o fi nira fún wọ́n láti wẹdo ní àsìkò náà."

Ṣùgbọ́n àwọn òṣìsẹ́ CLC World Resort and Hotels sọ pada láti fèsì pé: Àyẹwò fínífini ti àwọn ọlọpàá ṣe nítori ìṣẹ̀lẹ̀ ibi náà ti fi ìdí ẹ múlẹ̀ pé adágun omi náà ń ṣiṣẹ́ bo ṣe tọ àti bo ti yẹ, kò si sí ǹkankan to ṣẹlẹ lòdì.

Agbẹnuso ilé iṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè náà ti fí ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ pé: "A n ṣe gbogbo ǹkan to wà ni ìkáwọ́ wa láti dúró ti Olubunmi Diya lórí ìṣẹ̀lẹ̀ aburu to ṣẹ̀lẹ̀ sí ìdílé rẹ́ ní Spain"