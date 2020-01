Abuja Bank Robbery: Inú oṣù kẹwàá ni mo ti ń ṣètò jíja olè ní Báǹkì mi- Larry Ehizo

Àkọlé àwòrán Abuja Bank Robbery: Inú oṣù kẹwàá ni móti n ṣeto jíja olè ni Banki mi- Larry Ehizo

Oṣiṣẹ́ to wà ni ẹ̀ka to n ri si ẹdún awọn onibara banki ti ọlọpàá dáwọn lọ́wọ́ iṣẹ́ duro lajọ́ satide to kọja Larry Ehizo ní, láti inú oṣù kẹwàá ọdun 2019 ni òun ti bẹ̀rẹ̀ sini ṣètò bi òun yóò ṣe lọ digun ja Banki náà lóle.

Ehizo yìí lo pada kúrò lóri ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ọkunrin agbọti kan ló n ba òun lórukọ jẹ́ to si ki òun lọ jale, o ní òun ti n gbàá lérò tí òun si ti n mojúto bi ètò ààbo Banki náà ṣe wà.

Ọkùnrin náà sàlàyé pé gbogbo ǹkan ti Ewim so òòtọ ni, "kò dúkokò mọ ni. Mo fi tọ́kantọkan gba nọmba rẹ̀ ni, mo pèé o si ni ki n fún òun n i àsìkò díẹ̀"

" Nígbà ti mo pèé, mo sàlàyé fun bi yóò ṣe wọle, ibi ti wọ́n yóò ti ri àwọn ọlọpàáto n sọ banki náà, ọnà ti wọ́n yóò gbà láti yọ ẹrọ ayaworan (CCTV) kúrò. Ní alẹ́ ọjọ Jimọ lásìkò ìppadé waa, a ni ìsòrò láti ri awakọ ti yóò wà wá."

Nígbà ti akọròyìn bèrè pé kíní ìdí ti Ehizo fi ṣe irú ǹkan bẹ́ẹ̀, o ni ìwà ọkájúwà lásán ni, mo rò pé ǹkan ti yóò rọrun láti ṣe ni, mo ti lo àsìkò mi láti wo gbogbo ǹkan ti mo fẹ́ ṣe, mo ti n ro láti inú oṣù kẹwàá.

" Bóyá nitori pé mo ń siṣẹ́ ni Banki ni, mo ro pé mo le ni ìpín nínú owo banki, nítori náà mo ti wo gbogbo ibi ti CCTV wa ibi ti àwọn ọlọpàá wa, bi wọ́n ṣe maa n wà ni òpìn ọṣẹṣẹ, àti ẹrọ apọwo wa ṣe maa ṣe lásìkò náà"

Ọlọpàá Ilú Abuja ti mú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọdaran méfa ninu àwọn ọdaran bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tun mu Ewim nibi to sápamọ si.

Sááju ni ọlọpàá ti fún ọkan ninu wọ́n ti wọ́n pe Patrick nibón ti wọ́n si mu àwọn mẹ́rin to ku lẹyin ti ipinu wọ́n kùna

Kọmisọna ilú Abuja Bala Ciroma ti fi oju wọ́n han ni ọjọ iṣẹ́gun to fi mọ Ehizo ọgbọn ọdun, Timothy Joe ọdun mọkanlelogun, Princewill Obinna, mẹrinlélogun, àti Elijah David mọkandinklogun.