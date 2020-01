Image copyright @Itele Àkọlé àwòrán Lord Lucifer ni ó kọkọ ni ènìyàn mílíọnù kan to wòó lóri Youtube- Yekini Bakare

Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ ti o wáye lónìí pẹ̀lú gbajúgbaja òṣèré Nollywood Ibrahim Yekini Bakare ti gbogbo ènìyàn mọ si Itele D Icon sàlàyé pé, fíìmù ti òun fi ọwọ́ ara òun ṣe ní òun fi di gbájúgbàja.

Yekini sàlayé pe ọ̀pọ̀ ìgbà ni òun ma hu ìwà líle nínú èré tiata àti ṣiṣe janduku nínú fíímu jẹ́ ọ̀nà láti di ilú mọọka, o ní ọ̀na láti jẹ ki àwọn ènìyàn mọ pé ọmọ kan wà ti oun ṣe ǹkan bayiìí, sùgbọ́n lẹ́yìn ti ọwọ́ tèkuda tán ni àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi han àwọn ènìyàn pé ìmọ̀ ko tán sibi kan.

Yekini Bakare ni òun ko ni ànfani láti lọ si ilé iwé gíga nítori pé Ọlọrun ko fi bẹ́ẹ̀ ṣẹgi olà fun àwọn òbi rẹ̀ nítori náà ni òun fi di èrò Eko níbi ti ó ti ri oore-ọ̀fẹ́ láti darapọ mọ eré tíatà.

Itele fi kún pé nkan ìwúri ti o kọ́ka dùn mọ òun jùlọ ni pé nínú fíìmù àgbéléwò Yoruba àti èdè yìnbo, fiimu òun ni àkọkọ to já ìwọ̀n gbedeke mílíọnu méji to wo fọ́nran lóri YouTube, eyi ti ko ti sí ẹni to bi irú ànfani bẹ́ẹ̀.

Lóri bí ọ̀pọ̀ àwọn elére tíà ti wan maa n fi amúlùmála èdè òyìnbo nínú fiimu Yoruba, Yekini gbà pé kò dára to sùgbọ́n olúkuluku ni ìdí ti wọ́n fi n ṣe ǹkan ti wọ́n ṣe, ó fi kún pé àwọn oga ninu eré tíàta náà ti ń ba àwọn òṣèré sọọ pé, bi wan ba fẹ jẹ́ ọsákála ki wọ́n jẹ́ ọ̀ṣákalá.

Nipa àwọn ti wọ́n ariwo pé ìbálopọ nínú tíàta yoruba pọ, sùgbọ́n Bakare ni nítori pé ẹni à n wò ni iṣẹ́ awọn, sùgbọ́n ǹkan to wọ́pọ̀ ni ninu gbogbo iṣẹ́ lágbàyé.

O fi kùn pé ọ̀pọ̀ ni kò mọ ǹkan to n se, sùgbọ́n ẹni tí o ba lógo kò si ọ̀gá ti yóò tori ìbálopọ̀ lé ẹnikẹni lẹ́nu iṣẹ́, nítori bi o ba ṣe de ni ọlọrun ti fi Ogo rẹ̀ si lára ti wọ́n a si ṣe ǹkan to ba yẹ.

O rọ gbogbo ọdọ láti ni ìtẹriba, nítori pe aini ìtẹriba maa n ba orirere ènìyàn jẹ́ ni.