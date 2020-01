Image copyright Getty Images

Ọbabinrin ilẹ Gẹẹsi, ti faramọ 'asiko iṣipopada" ti Duke ati Duchess ti Sussex yoo maa lo ni Canada ati United Kingdom.

O sọ ninu atẹjade kan pe "gbogbo ara l'oun fi fọwọ si" ifẹ ọkan wọn lati bẹrẹ igbe aye tuntun, ṣugbọn "oun to wu oun ju ni pe ki wọn o maa ṣiṣẹ gẹgẹ bi ọkan lara ẹbi ọba ilẹ Gẹẹsi".

Ṣaaju ni awọn eeyan ti n reti remu pe Ọbabinrin Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti Ọmọọba Harry yóò sèpàdé ní Ọjọ́ Ajé.

Eyi waye lẹyin ipade kan ti Ọbabinrin naa ṣe pẹlu tọkọ-taya naa, ati ẹgbọn Harry, Williams, lọjọ Aje.

Ìpàdé náà kò sẹ̀yìn bí Ọmọbakùnrin Harry àti ìyàwó rẹ̀, Meghan Markle se ní àwọn fẹ́ fi ipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òkan gbòógì nínú ìdílé ọba.

Ọbabinrin Elizabeth sọ pe awọn ọrọ to so mọ ipinnu Harry ati Meghan pọ, to si n pe fun ọpọlọpọ iṣẹ la ti ṣe

Awọn tọkọtaya naa tun fidi rẹ mulẹ lẹẹkan sii pe awọn ko fẹ gboju le owo ilu.