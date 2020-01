Image copyright @ekitistategov Àkọlé àwòrán Ọjọ kẹsan an Oṣu Kinni ọdun yii ni awọn gomina ipinlẹ mẹfa lati ilẹ Yoruba ṣe ifilọlẹ ikọ Amọtẹkun nilu Ibadan

Alaga igbimọ ijọba apappọ lori igbogun ti iwa ibajẹ, Ọjọgbọn Itse Sagay ti bu ẹnu ẹ̀tẹ́ lu agbẹjọro ijọba apapọ, Abubakar Malami, lẹyin to sọ pe ikọ Amọtẹkun ko ba ofin mu.

O ni ki awọn gomina ipinlẹ Yoruba ma ka ọrọ ti adajọ agba naa sọ nipa ifilọlẹ ikọ Amotekun si.

Sagay sọ pe awọn gomina ọhun ko nilo lati kọkọ gba aṣẹ lọwọ Malami ki wọn to wa ọna ati daabo bo agbegbe wọn.

Ṣaaju ni ẹgbẹ to n risi idagbasoke ilẹ Yoruba, Yoruba Council of Elders ti bu ẹnu ẹtẹ lu ohun ti agbejọro ijọba naa sọ lori idasilẹ ikọ Amọtẹkun to wa fun eto aabo ilẹ Yoruba.

Akọwe ẹgbẹ YCE, Dokita Kunle Olajide ni ọrọ ti agbẹjọro agba fun ijọba apapọ sọ lori ikọ naa ko daa to.

O sọ pe ofin orilẹ-ede Naijiria faaye gba ipinlẹ kọọkan pẹlu aṣẹ lati da aabo bo awọn ara agbegbe rẹ labẹ iṣejọba alagbada.

Ọjọ kẹsan an, Oṣu Kinni ọdun yii ni awọn gomina ipinlẹ mẹfa lati ilẹ Yoruba ṣe ifilọlẹ ikọ Amọtẹkun nilu Ibadan.

Ọpọ awọn eeyan jankan nilẹ Yoruba lo si peju sibi ifilọlẹ ọhun.

Awọn ọmọ Yoruba n pariwo pe eto aabo ilẹ Oodua n fẹ amojuto