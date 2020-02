Image copyright @VisasAndTravels

Aarẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari ti gbe ilana tuntun fun iwe asẹ iwọlu si orilẹede Naijiria f'ọdun 2020 jade f'aye ri l'ọjọ Iṣẹgun.

Aarẹ Buhari sọ pe, Ilana fifunni ni iwe asẹ iwọlu fisa NVP 2020 naa yoo pese awọn ọna lati so ilẹ Africa pọ; idasilẹ eto fifun awọn to ba ni iwe irinna idanimọ orilẹ-ede Africa, to si wa fun abẹwo ọlọjọ diẹ ni Naijiria ni fisa ti wọn ba gunlẹ si Naijiria.

Gẹgẹ bi aarẹ ṣe sọ, ilana gbigba Fisa tuntun yii yoo ran eto okoowo lọwọ ni Naijiria; ti yoo si tun mu ki irinajo igbafẹ o pọ si.

Bakan naa lo ni yoo fa oju awọn oludokowo lati ilẹ okeere mọra; ti yoo si tun mu ki irẹpọ o wa nilẹ Africa lai ba eto aabo Naijiria jẹ.

O fi kun un pe ilana tuntun naa, NVP 2020 yoo tun wulo lati fa oju awọn ọlọpọlọ pipe ati akọṣẹmọṣẹ ti yoo ran awọn to wa ni Naijiria lọwọ.

Bakan naa ni ajọ to n ri si iwọle-wọde ni Naijiria ti sun ipele fisa to wa nilẹ tẹlẹ lati mẹfaa si mọkandinlọgọrin.

Wọn ni awọn se bẹẹ lọna ati ri i daju pe fisa ti wọn ba fun eeyan wa ni ibamu pẹlu idi to fi rinrinajo wa si Naijiria.

Awọn nkan to yẹ ko o mọ nipa iwe asẹ iwọlu tuntun ni Naijiria: