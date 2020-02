Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ijọba ilẹ Saudi Arabia ti kesi awọn eniyan lati ma ṣe wa si ilẹ wọn bayiii lati dẹkun corona virus.

Awọn ọmọ Naijiria to fẹ lọ si Mecca fun Hajj kekere,Unrah ni wọn ti sọ fun ki wọn joko si ile wọn ati orilẹede wọn.

Ijọba ilẹ Saudi Arabia lo kede naa lati dẹkun aarun coronavirus to ti pa ẹgbẹgbẹrun eniyan kaakiri agbaye.

Zikirullah Hassan to jẹ alaga ajọ to n risi ọrọ to niiṣẹ pẹlu awọn ẹlẹsin musulumi lorilẹede Naijiria, NAHCON ni ijọba Saudi gbe igbesẹ naa lati da abo bo awọn eniyan ilu naa nitori wọn ko i tii rojutu aisan naa.

Alaga ajọ NAHCON naa ni o le ni aadọta ọmọ Naijiria to wa ni Saudi lọwọlọwọ,ati wi pe ijọba ko le wọn kuro nilẹ naa nitori wọn ṣe ayẹwo fun wọn , ti wọn si mọ wi pe ko si aarun naa ni Naijiria.

Hassan ni lasiko ti awọn ṣe ipade pẹlu ijọba ilẹ Saudi ni wọn sọ fun awọn wi pe awọn eleto ilera awọn n ṣe eto ilẹra fun awọn eniyan, amọ awọn fẹ ri aridaju lati orilẹede toku wi pe wọn kapa arun naa ki wọn to gbe igbesẹ le e lori.

O gbadura wi pe arun naa yoo kaṣẹ̀ nilẹ ni kia, ki awọn eniyan ma ba a ni idiwọ idena pipa jijade ati iwọle si awọn ibi adura.

Alaga ajọ NAHCON naa ni ipinnu rere ni nkan ti awọn alaṣẹ ijọba ilẹ naa ṣe lati da abo bo awọn ti wọn wa lorilẹede naa.

Ẹgbẹgbẹrun eniyan lo ti ku latari itankalẹ aarun coronavirus naa, to bẹ silẹ ni ilu Wuhan, lorilẹede China, to si ti tan kalẹ de awọn orilẹede miran lagbayẹ.

Amọ ko i ti si ẹni to lugbadi aarun naa lorilẹede Naijiria,awọn mọkanla ti wọn ṣe ayẹwo fun ni wọn ri wi pe ko ni aarun naa lara.