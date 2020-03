Image copyright Twitter Àkọlé àwòrán Oju opo ikansiraẹni Twitter ni awọn eniyan ti n bere wi pe ibugbamu kan dun ni oru ni ipinlẹ Ondo.

O kere tan ile meji ti awọn eniyan n gbe, ileewe ati ile ijọsin lo wo ni ilu Akure lẹyin ti ibugbamu dun ni ipinlẹ Ondo.

Agbẹnusọ Ileesẹ Ọlọpaa ni ipinlẹ Ondo, Tee-Leo Ikoro lo fi ọrọ naa lẹde fun BBC News Yoruba

Tee-Leo Ikoro ni ileesẹ to n ṣe awọn ohun elo ti wọn fi n ṣe oju ọna lo fa ibugbamu naa, amọ kii sẹ ado oloro.

O ni ohun elo ibugbamu naa ya ọna to wa ni opopona to lọ si papakọ ofurufu ni ipinlẹ naa jẹ ati ile meji to wa ni ẹba ọna ni agbeegbe Eleyowo ni ipinlẹ naa.

Iroyin fi lede pe awọn eniyan to wa ni agbeegbe naa fi ara pa, ki o to di wi pe iranwọ de.

Agbẹnusọ Ileesẹ Ọlọpaa ni ipinlẹ Ondo ni ko si ẹmi to sọnu ninu iṣẹlẹ naa, sugbọn awakọ naa farapa to si n gba itọju lọwọ ni ile iwosan ni ipinlẹ naa.

Amọ, Oluyemi Fasipe loju opo Twitter rẹ s wi pe ibugbamu naa ba awọn ile ati dukia jẹ, to fi mọ ile epo to wa ni agbeegbe Ogbẹsẹ.

Bakan naa ni wọn ibugbamu naa la ọna naa si meji, to fi mọ ile ijọsin ni agbeegbe naa.

Arabinri Temidayo ni oju opo Twitter rẹ sọ wi pe ibugbamu naa nkan jẹ ninu ile wọn.