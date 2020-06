Image copyright Others

Nibayii, a n reti ohun ti aarẹ Buhari yoo kede lọni lẹyin ti Ajọ amuṣẹya aarẹ lori arun Coronavirus, PTF fi lede wi pe awọn ti jiyin fun aarẹ lori bo ṣẹ n lọ ni Naijiria ati amọran fun aarẹ Buhari boya ki ofin konile o gbele tẹsiwaju abi ko dopin.

Ọjọ Ajẹ, ọsẹ yii lo pe ọṣẹ kẹrin ti irọlẹ ofin konile o gbele bẹrẹ ni Naijiria, amọ ofin naa si de irinna lati ipinlẹ kan si omiran.

Amọ, ọpọlọpọ awọn ọmọ Naijiria to fi ẹrọ wọn lede loju opo BBC Yoruba lori Facebook ti kesi aare lati tu awọn silẹ lọwọ ofin konile-o-gbele ti yoo pari loni.

Awọn to fi ero wọn han naa sọ wi pe awọn fẹ ki awọn nkan pada si bi o ti wa tẹlẹ ki arun Coronavirus to bẹ silẹ ni Niajiria.

Lara awọn to fi ero wọn lede ohun sọ pe iya ati iṣẹ ti poju lawujọ lasiko arun Coronavirus yii, nitori naa ki ijọba fi wọn silẹ lati wa ounjẹ ojo wọn.

Awọn miran ti lẹ sọ wi pe ki aarẹ jẹ ki ileewe ṣi, ki awọn olukọ le pada si ẹnu iṣẹ, ki awọn ti wọn ti kuna iṣẹ wọn nitori arun Coronavirus naa le ri iṣẹ.

Amọ awọn to fẹ ki ofin konile o gbele o tẹsiwaju ko po to awọn to fẹ ki ofin naa di ohun ana.

Awọn kan ti lẹ sọ pe ko si eleyii to kan awọn, nkan to ba wu aarẹ Buhari nitori awọn ko ni igbagbọ ninu rẹ mọ.

Amọ loju ẹrọ ikansiraẹni Twitter, awọn elomiran n bere idi ti ijọba ṣe jẹki ofin konile-o-gbele rọlẹ nigba ti iye awọn to ti ni arun Coronavirus n peleke si ni Naijiria lojojumọ.