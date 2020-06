Abacha: Al Mustapha ní ète ìdìtẹ̀ gbàjọba méjọ ni Sani Abacha borí

Al Mustapha lasiko to n kopa lori eto kan ni ikanni BBC Hausa salaye pe olootọ ilu, ni ika ilu ni ọrọ Sani Abacha, kii sì ṣe ẹni abuku rara nitori ọpọ aṣeyọri to ṣe.

Mustapha ni ẹnu n ya oun lori bi ọpọ eeyan ṣe n sọrọ abuku nipa Abacha nitori pe asiko to gori oye, owo ti Naijiria ni nipamọ loke okun ko to biliọnu meji dọla rara.

"Eeyan pataki to gbe Naijiria de ipo giga, to si mu agbega ba eto aabo ati oju ti awujọ agbaye fi n wo Naijiria, lo wa di ẹni ti awọn eeyan kan n fi ẹnu saata rẹ, sugbọn awọn eeyan to pin owo ti Abacha fi silẹ si wa laye lai si ẹni to fi ọwọ kan wọn."