Agbẹjọ́rò sọ̀rọ̀ lórí ìtumọ̀ nǹkan kò fararọ táwọn gomina kéde lórí ìfipá báni lòpọ̀

Yoruba ni onbọ onbọ awọn laa dẹ de e, amọ lode oni, oju ni wọn n mu to.

Idi ree ti igbimọ awọn gomina ipinlẹ ni Naijiria fi dide lati kede pe nnkan ko fararọ, nitori ọwọja iwa fifi ipa bawọn obinrin lopọ ati hihu iwa ipa si awọn abo ati ọmọde to n gogo yika Naijiria.

Nigba to n salaye ohun ti ikede nnkan ko fararọ naa tumọ, Agbẹjọro kan to ba BBC Yoruba sọrọ, Toyin Taiwo Ojo salaye awọn ohun to lee sẹlẹ pẹlu ikede naa.