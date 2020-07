Tax on House rent: Kò yẹ kí ìjọba máa ní àwọn mẹ̀kúnú lára lásìkò Coronavirus

Eyi ko ṣẹyin iroyin ti ẹka ijọba to n risi eto owo ori ni Naijiria fi lede wi pe awọn fẹ maa gba owo ori lori owo ile ti awọn eniyan n san.

Koda, wọn wọn yoo maa gba owo ori lori iwe ẹri ‘emi ni mo ni ilẹ’, iyẹn Certificate of Occupancy (C of O).