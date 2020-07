Ìjọba ilẹ̀ Turkey yí ilé Ìṣẹ̀mbáyé tó ti lo ọdún 1,500 padà sí Mọ́ṣáláṣí

Hagia Sophia: Ìjọba ilẹ̀ Turkey yí ilé ìṣẹ̀mbáyé padà sí Mọ́ṣáláṣí

Istanbul to jẹ olu ilu Turkey ni ibudo iṣẹmbaye yii wa ti wọn ko awọn nakn iṣura ati ohun itan orilẹ-ede Turkey si

Nigba to n sọrọ lori ayipada ile ọhun, oṣiṣẹ ijọba Turkey kan sọ pe awọn eeyan ṣi le maa ṣabẹwo si ile ọhun bo tilẹ jẹ pe o ti di Mọṣalaṣi bayii.

Awọn eeyan to le ni miliọnu mẹta abọ lo maa n ṣabẹwo silẹ naa lọdọọdun.

Bakan naa ni minista fun àṣà ati iṣẹṣe, Lina Mendoni naa fi atẹjade sita pe igbesẹ naa ku diẹ kaa to.

Hagia Sophia ibudo iṣembaye to di mọṣalaṣi ni Turkey

Sugbọn ile ẹjọ to n ri si iṣẹlẹ apapọ ni Turkey ti ni Mọṣalaṣi ni iwe ilẹ ati fiorukó silé ibudo naa pẹlu ile iṣẹ ijọba to n mojuto ọrọ ilẹ pee lati ibẹrẹ.

Ile ijọsin ni Russia to jẹ ibugbe awọn kristiẹni to pọju lọ naa ni o ṣeesẹ ki igbesẹ ijọba yii fa ẹlẹyamẹya ni eyi ti ko darar to lasiko yii.