Working religious women: Mo rí i pé kò sí obìnrin Mùsùlùmí tó n ṣe bàtà ló jẹ́ kí n kọ́ ọ - Aminat Adegoke

Elehaa Amina Adegoke to n ṣe bata ni BBC lọ ba lalejo lati jẹ ki awọn ọdọ, paapaa awọn obinrin to gba ẹsin ri awokọṣe rere lasiko yii.

Eyi tun jẹ iṣẹ to ran si awọn ọkọ obinrin to ba gba ẹsin yala ti Musulumi tabi ti Kristiẹni tabi ti ẹlẹsin abalaye lati maa pese iranlọwọ ati atilẹyin to yẹ fun wọn.