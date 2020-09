Ondo rape apologist: Olùkọ́ kan di èrò ọgbà ẹ̀wọ̀n fún fífipá bá ọmọ ọdún mẹ́wàá lòpọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo

Wọn fi ẹsun kan Adanlawo pe o fi ipa ba ọmọbinrin, ọmọ ọdun mẹwaa, to jẹ ti oludasilẹ ṣọọṣi to n lọ lopọ lọjọ kẹrinlelogun, oṣu Kẹjọ, ọdun 2018 ni ile awọn obi rẹ ni Iju, nipinlẹ Ọndo.

Iroyin sọ pe Adanlawọ lọ si ile awọn obi ọmọ naa, lasiko ti awọn ẹgbọn rẹ ati obi rẹ ti lọ si oko, to si fi tipatipa ba a lopọ.

A gbọ pe inu rirun ati bi ọmọ naa ko ṣe le rin daadaa, lo mu ki iya rẹ gbe e lọ sileewosan fun ayẹwo, ki aṣiri o to o tu pe wọn fi ipa ba lopọ ni.

Ileeṣẹ ọlọpaa sọ pe Adanlawo ti kọkọ kọ ọ silẹ ni agọ ọlọpaa to wa nilu Iju-Itaogbolu ti wọn gbe e lọ pe ọmọdebinrin naa sọ fun oun pe ki oun sun le e lori, lẹyin to beere fun aadọta Naira ati nkan ipanu.

Ṣugbọn ọrọ rẹ tako eyi niwaju ile ẹjọ, to si sọ pe ile oun ni oun wa lasiko ti wọn ni oun ṣẹ ẹṣẹ naa.

Bakan naa lo tun sọ pe aarun ìpá n ba oun finra, eyi to tumọ si pe oun ko le ba ẹnikẹni ni ibalopọ.

Yatọ si ọmọdebinrin naa, iya rẹ, dokita to ṣe ayẹwo fun ati ọlọpaa meji, lo tun jẹri tako Adanlawọ nile ẹjọ.

Amofin Agba to tun jẹ kọmisanna fun eto idajọ nipinlẹ Ondo, Adekola Olawoye sọ pe idajọ na fihan pe ìlú ko ni fi ara rọ fun awọn to n fi ipa ba ọmọde lopọ nipinlẹ naa

Iru idajọ yii ni ikeji to waye laarin ọsẹ kan ni ipinlẹ Ondo.

Dẹ́rẹ́bà kẹ̀kẹ́ Maruwa rí ẹ̀wọ̀n gbére he lẹ̀yìn tó fi ipá bá ọmọ ọdún mẹ́rìnlá lòpọ̀

Ile ẹjọ giga to wa nilu Akure ti sọ awakọ Kẹkẹ Maruwa kan ṣewọn gbere lẹyin to jẹbi ẹsun fifi ipa ba ọmọ ọdun mẹrinla lopọ, to si tun fun ni arun jẹdọjẹdọ.