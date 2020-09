US Supreme Court: Donald Trump ní obìnrin bíi Ruth Bader ni yóò gba ipò rẹ́ ní iléẹjọ́ tó gajùlọ nílẹ̀ Amerika

Aarẹ orilẹede Amerika, Donald Trump ti ni oun yoo fi orukọ obinrin silẹ gẹgẹ bi ẹni ti yoo rọpọ adajọ agba, Ruth Bader Ginsburg ni ileẹjọ to gajulọ ni ilẹ Amerika.

Ọjọ Kọkandinlogun, Oṣu Kẹsan an, ọdun 2020 ni Ginsburg papoda ni ẹni ọdun mẹtadinlaadọrun lẹyin ti aisan jẹjẹrẹ ba a fin ra.

Aarẹ Trump kede ọrọ yii lasiko to n ba ẹbi ati ara kẹdun iku akọni obinrin naa.

Aarẹ orilẹede Amẹrika naa ni ọsẹ to n bọ ni oun yoo kede orukọ eni naa lai fa ọrọ gun rara.

Amọ awọn ẹgbẹ Democrats ti yari pe igbesẹ ti aarẹ Trump n gbe naa n jẹ ọna lati mu ki awọn adajọ ọmọ ẹgbẹ Republican pọjulọ ni ileẹjọ to gajulọ ni orilẹede Amerika.

Labẹ ofin ilẹ Amẹrika awọn adajọ ileẹjọ to gajulọ lorilẹede naa gbọdọ pe mẹsan an lati dajọ lori abadofin to ba pọn dandan ni orilẹede naa.