Apple iPhone 12 pro Max:Mọ̀ nípa iPhone 12, fóònù ológo 5G tí kìí lo "Charger” tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde

"Itakun 5G yoo faaye gba keeyan maa gba fidio ati fifi fidio sita to fi mọ wiwo fidio to mọ gaara to si ja fafa", Tim Cook, oludari ileeṣẹ naa lo sọ bẹẹ.

Oluwoye kan, Dan Ives ni o fẹrẹ to ida ogoji ninu awọn to fẹẹ to ọgọrun miliọnu to n lo iPhone ni ko tii ṣe foonu wọn ko gbera siwaju fun o kere tan ọdun mẹta abọ eyi to si lee fun wọn ni anfani pupọ bi wọn ba ṣe e.