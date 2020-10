End SARS Lekki: Sanwo-Olu ní orí òun náà ní wọn yóò di ẹ̀rù lé àmọ́ òun yóò wádìí bí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe wáyé

Gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu ti sọ ko pe din ni eeyan ọgbọn to to wa nile iwosan bayii, lẹyin ti ọta ibọn ba wọn nibi iwọde End SARS to waye ni Lekki Toll Gate lọjọ Iṣẹgun.