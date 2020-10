Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ àwọn tó lọ kó ọjà ọlajà ní Shoprite Ilorin

Bayii ni ọwọ awọn oṣiṣẹ alaabo sẹ tẹ awọn eeyan kan to lọ n ko ọja ninu awọn ṣọọbu to wa ni ile itaja igbalode Shoprite ati awọn ṣọọbu miran nibẹ.

Ọjọ Ẹti ni iroyin gbode pe awọn janduku fọ awọn ṣọọbu to wa ni ile itaja igbalode naa, ti wọn si ko awọn ọja to wa nibẹ lọ. Ṣugbọn ọwọ tẹ awọn kan to tun lọ sibẹ ni owurọ ọjọ Satide, lati lọ ko awọn nkan to ku sibẹ.