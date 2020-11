Nollywood: Àwọn òṣèré Yorùbá mẹ́fà tó wọ inú òṣèré láti kékéré

Yoruba ni ẹyin lo n di akukọ, ọmọ oni si ni yoo di agba to ba di ọla.

Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọdún 1998 ni Funke Akindele ti bẹ̀rẹ̀ sí ni ṣe eré orí ìtàgé, síbẹ̀, ọdún 2002 ni ó tó di ìlúmọ̀ọ́ká òṣèré lásìkò tó kópa nínú síníma tí àjọ ìsọ̀kan àgbáyé lórí ìkàniyan sagbátéru rẹ̀ (UNPF) ti wọn pe àkọ́lé rẹ ni ‘I Need to Know’.

Ní àsìkò yìí tó kópa nínú eré "I need to Know", Funke Akindele ti kawe gboye imọ ijinlẹ nínú òfin lọ́dún 1998.