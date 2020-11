Femi Gbajabiamila: Fẹndọ kàgbákò ikú lọ́wọ́ ẹṣọ Gbajabiamila nílu Abuja

Olori ile asojusofin Naijiria Femi Gbajabiamila ti ni ki ọlọpaa kan lara awọn ẹsọ rẹ lọ rọọkun nile nitori pe o yinbọn pa arakunrin kan to n ta iwe iroyin Ifeanyichukwu Elechi nilu Abuja.

Bi Isẹlẹ naa se waye

Gbajabiamila to sapejuwe iku fẹndọ naa gẹgẹ bi ohun to fọwọ kan ni lẹmi sọ pe awọn kuro ni ọfisi bi ise awọn ni tawọn si duro lati ki awọn to n ta iwe iroyin .