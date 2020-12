Ooni Adeyeye: Ọmọ Nàìjíríà Mílíọ̀nù márùn ún yóò jànfàní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ látọ̀dọ̀ Arole Oodua ti Ile Ife

Arole Oodua to tun jẹ Ọọni ti Ile Ife, Ọba Adeyeye Enitan Ogunwusi Ọjaja II ti ṣi aṣọ loju akanṣe eto iranwọ owo ileewe to pe akọle rẹ ni "Ooni of Ife Tertiary Tuition Fund" eyi ti wọn yoo fi doju kọ sisan lara owo ileewe akẹkọọ miliọnu marun jakejado awọn fasiti Naijiria.