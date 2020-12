ICPC: Kò fẹ́ẹ̀ sí adájọ́ tó gbọ́ ẹ̀hónú ìbò tí wọn kò fi rìbá lọ̀

Iwadii naa fihan wi pe, iwa ibajẹ to wa ni ẹka eto idajọ to wa lorilẹede Naijiria gbinlẹ to bẹẹ to jẹ wi pe, ẹka naa kun fun iwa ibajẹ.