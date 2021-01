Stingy Men Association: Ojú òpó Twitter ń ṣọkutu wọ̀wọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin ahun

Njẹ ẹyin mọ ẹgbẹ tuntun tawọn eeyan n sọrọ rẹ bayii lori ayelujara ni Naijiria bayii?Ẹ maa laagun jinna, ẹgbẹ awọn ọkunrin to lahun s'awọn ọrẹbinrin wọn ni ti wọn n pe ni Stingy Men Association of Nigeria.O gbẹnutan o! Oríṣiiriṣii àpẹẹrẹ irufẹ awọn ọkunrin bẹẹ lawọn eeyan n fi lede loju opo Twitter.

@nwoguprestige fi fọto ọkunrin kan ti wọn lo fi ẹgbẹrun meji naira(#2000) ranṣẹ si ọmọbinrin to ṣẹṣẹ pade laarin ọjọ mẹta lori Facebook.Idajọ ẹgbẹ awọn ọkunrin to lahun ni pe ki ọkunrin naa lọ fi ẹwọn aadọta ọdun jura.@kingfreezy ni tirẹ fi aworan ọkunrin kan ti wọn fẹsun kan pe o fi ẹgbẹrun mẹwaa naira(10,000) ranṣẹ si ọrẹbinrin rẹ gẹgẹ bi owo ọkọ.Ẹgbẹ awọn ọkunrin to lahun koro oju si igbesẹ rẹ.Orin apilẹkọ ẹgbẹ awọn ọkunrin alahun ti @coolehizy1 fi lede loju opo Twitter rẹ.