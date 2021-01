Biafra at 51: Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n Nàíjíríà ń bèèrè pé níbo ni ìwé ìtàn ogun abẹ́lé wà fún ìkẹ́kọ̀ọ́?

Awọn onpitan kan ti sọ pe awọn adari orilẹ-ede Naijiria ko kọ ẹkọ kankan lẹyin ogun Biafra to waye ni ọdun mọkanlelaadọta sẹyin.

Olukọ kan nipa itan ni Fasiti Adekunle Ajasin, to wa ni Akungba-Akoko, nipinlẹ Ondo, Ọmọwe Simon Odion Ehiabhi wa lara awọn onwoye ọrọ yii lasiko to n ba BBC sọrọ.

Ehiabhi woye pe iṣoro akọkọ ti Naijiria ni ni pe, gbogbo awọn to ti n dari ijọba lati ọdun 1960 ko du ipo lati tun ilu ṣe, ṣugbọn n ṣe ni ọpọ ninu wọn du ipo, lati tun apo ara wọn ṣe.

O ni lara awọn nnkan to fa ogun abẹle naa ni awọn adari Naijiria ṣi n ṣe laye ode oni, eyi to tumọ si pe wọn ko kẹkọọ kankan lara ogun abẹle ọhun.

Gẹgẹ bo ṣe sọ, o ni ijọba apapọ ti ko gbogbo awọn iwe itan to le ṣalaye ẹkunrẹrẹ nipa ogun abẹle naa pamọ.

O ni "ko si opitan kankan nilẹ yii to le sọ pe oun ti foju ganni awọn iwe to le sọ ẹkunrẹrẹ bi ogun ọhun ṣe waye."

Ehiabhi ni, "to ba jẹ pe a n kọ awọn ọmọ wa nipa itan orilẹ-ede wọn ni, a ti maa kọ wọn nipa irẹpọ laarin oniruru ẹya ati pe iyatọ to wa laarin awọn ẹya naa kii ṣe ohun to buru, ṣugbọn yoo tun bọ jẹ ki a lagbara si ni."