Incarnation: Ṣé lọ́ọ̀tọ̀ ní àkúdááyà wà? ẹ̀ wo ìrírí àwọn tó rí ènìyàn wọn tó kú láàyè

Arameri ni iṣẹlẹ yii nigba ti ori ayelujara mi titi pẹlu ẹnikan to ni oun ri ara ile oun ti wọn fẹ lọ sin lẹyin to ti ku, ni oju titi nibi ti o ti fẹ wọ ọkọ.

Iroyin naa fi aworan ọmọkunrin kan han ti wọn ri ni opopona Douala ni Cameroon lẹyin ti ọmọ naa ti ku lẹyin to mu ọti to ni majele.

Ileeṣẹ iroyin naa ni ọmọkunrin naa ti orukọ rẹ n jẹ ''Junior Njenkal'' ni wọn ni o ku lẹyin to jẹ majele, lasiko to mu ọpọlọpọ ọti lile.

Lẹyin naa ni awọn ẹbi rẹ mura lati gbe lọ si ile igbokusi lẹyin to papoda, amọ ni ọjọ isinku rẹ ni arale awọn ẹbi rẹ ni wọn ya awọran rẹ pẹlu fidio nibi to ti duro si ẹgbẹ titi to fẹ gun ọkada.