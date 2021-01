Ekiti Stolen Items: Kíní Ọlọ́pàá, mẹ̀kòó ṣe tí wọ́n fi rí ẹ̀wọ̀n gbére he ní Ekiti?

Aboye to jẹ ẹni ọdun mẹtadinlọgọta naa ni ileẹjọ giga nipinlẹ Ado-Ekiti.

Awọn ọlọpaa to ṣe iwadii ijinigbe naa ni wọn ri ọkọ ti wọn jigbe naa ni ile igbe ACP Akubo Aboye, to si jẹwọ pe oun ra ọkọ Hilux van naa lọwọ ẹni to n tun ọkọ rẹ ṣe, ti wọn gba lọwọ awọn ajinigbe.