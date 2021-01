Èèyan gidi ni ọ̀rẹ́ mi, èṣù ló mú kó fún ọmọ ọdún mẹ́jìlá lóyún - Ọ̀rẹ́ afurasí

Jamilu Shuaibu to jẹ ọrẹ Ibrahim Tukur, to jẹ igbakeji adari ile iwe girama Kadandani ti awọn ọlọpaa fẹsun ọhun kan ti sọ pe eeyan daadaa ni Ibrahim ọrẹ oun.

Awọn ọlọpaa fẹsun kan Ibrahim Tukur to jẹ igbakeji ọga agba ile iwe naa to wa ni ijọba ibile Rimi, nipinlẹ Katsina pe o fi ipa ba akẹkọọ ọhun to jẹ ẹni ọdun mejila lopọ, to si tun fun loyun.