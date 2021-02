Myanmar: Mọ̀ síi nípa Aung Suu Kyi tí wọ́n sọ sẹ́wọ̀n ní Myanmar àti ìjìyà tuntun tí Joe Biden kéde fún wọn

Myanmar: Nibo lo wa? Tani Aung Suu Kyi ti wọn sọ sẹwọn ati nkan mẹwaa mii to yẹ ko mọ nipa ilẹ Asia yi

Laipẹ yi ni Amẹrika dẹkun diẹ lọrun Myanmar pẹlu awọn ijiya to wa nilẹ lẹyin ti wọn ri pe Myanmar yi pada si ijọba alagbada lati ijọba ologun ti wọn wa lọjọ pipẹ.

Arabinrin Suu Kyi, ẹni to ti fẹẹ lo ọdun mẹẹdogun lẹwọn tẹlẹ laarin ọdun 1989-2010, ti kesi awọn alatilẹyin rẹ lati wọde tako iditẹgbajọ to waye yi.

O fi ọrọ yi sita ninu iwe kan to kọ saaju ki wọn to fi si atimọle.

Nise lo kilọ pe iwa tawọn ologun hu yi le ko ifasẹyin ti yoo to ọdun mẹẹdogun ba orileede naa.

Awọn ọmọ ologun kọ lati gba esi abajade idibo to waye ni osu Kọkanla ọdun to kọja, ti wọn si ni awọn gbe ofin pajawiri ọlọdun kan lelẹ.

Bi a ti se n sọrọ yi, wọn ti gba gbogbo awọn minisita ati igbakeji wọn kuro lori ipo to fi mọ minisita feto ilera, isuna, ọrọ abẹle ati minisita fọrọ ilẹ okeere.

Sugbọn ninu atẹjade lati ọdọ aarẹ Amẹrika Joe Biden, o ni ''ko yẹ kawọn ologun fipa yi ero ọkan ara ilu pada tabi ki wọn fi pa abajade esi ibo to yanrantin rẹ''.

Laarin ọdun mẹwaa to kọja yi ni Amẹrika bẹrẹ si ni yọ awọn ijiya ti wọn saaju gbe kari Myanmar nitori bi wọn se n tẹsiwaju ninu ijọba awarawa.

Biden ni awọn yoo yara ''sagbeyẹwo ọrọ to wa nilẹ yi'' ati pe''Gbogbo ibi ti wọn ba fẹ doju ijọba awarawa bolẹ ni Amẹrika yoo ti gbaruku ti ara ilu ''.

Awọn nkan mẹwaa ree to yẹ ni mimọ nipa Myanmar :

Myanmar, ti a tun mọ si Burma jẹ orileede tawọn akẹgbẹ rẹ pa ti sẹgbẹ kan nitori bi ijọba ologun ti se gbalẹ nibẹ lọjọ to ti pẹ.Laarin 1962-2011 nijọba ologun ti fidi rinlẹ lorileede yi.

Myanmar wa ni apa iwọ oorun guusu Asia ti wọn si ni to ẹya orisirisi to fẹ ẹ to ọgọrun kan.