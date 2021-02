Goodluck Jonathan: Irọ́ ní o, a kò buwọ́lu Goodluck Jonathan fún ipò ààrẹ 2023

Ọsẹ to kọja ni awọn gomina kan labẹ ẹgbẹ oṣelu APC ni ariwa orilẹede Naijiria sọ wi pe Jonathan laṣẹ lati di dije dupo lẹẹkẹji, nitori igba kan lo tii ṣe ipo aarẹ ni Naijiria.

Gomina ipinlẹ Yobe, Mai Mala Buni ni ko si ohun to kan Jonathan ninu ọrọ to wa nilẹ yii, amọ o ṣeeṣe ki awọn to n gbe iroyin naa ni ibẹru ni ọkan wọn nipa idibo gbogboogbo ti ọdun 2023.