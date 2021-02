Covid-19 prevention: NAFDAC buwọ́lu lílò abẹ́rẹ́ àjẹsára Oxford-AstraZeneca

Ọga agba ajọ naa Dokita Mojisola Adeyeye lo kede ọrọ yii, to si ni awọn ti ni ikapa lati gbe abẹrẹ naa pamọ saaye to tutu niwọn to yẹ, iyẹn "2 to 8 degree centigrade."