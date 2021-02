Coronavirus Update:Ìjọba orílẹ̀-èdè Oman fòfin de Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Mẹ́sàn míràn

Ijọba Oman ni awọn gbe igbesẹ naa lọna ati dẹkun itankalẹ aarun Coronavirus to n peleke si nibẹ.

Amọ, awọn ọmọ orilẹede Oman laṣẹ lati rin irinajo kuro ni orilẹede naa, to fi mọ awọn oṣiṣẹ ijọba lati orilẹede miran ati awọn ẹbi wọn ni wọn laṣẹ lati rin irinajo.

Ijọba ni awọn araalu Ila Oorun Iwọ Afrika to n wa si orilẹede wọn ni wọn jẹ ida mejidinlogun awọn to ni arun naa lorilẹede wọn.

Amọ, orilẹede Tanzania ni awọn ko ni aarun naa mọ ni agbegbe wọn, sugbọn aarẹ wọn tun ti paṣẹ fun awọn eniyan lati tẹle ofin to de aarun Coronavirus.

Ajọ eleto ilera lagbaye, WHO ni eniyan 140,000 lo ti ni aarun covid-19 ni orilẹede Oman, ti awọn eniyan to le 1500 si ti ku latari arun ọhun.Bakan naa ni iye awọn to n lugbadi aarun nibẹ n peleke si.