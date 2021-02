Àwọn ọmọ Naijiria sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí àwọn ajìjàgbara Niger Delta ṣèlérí láti kọlu Eko àti Abuja

Agbẹnusọ awọn eeyan naa to lo iboju sọ pe, "lẹyin ti ijọba fọwọ si iwe adehun pẹlu awọn ajijagbara Niger Delta, ko si ile ẹkọ, ko si omi to mọ geere, ko si ina, bẹẹ naa ni ko si ile iwosan ati ọna to dara fun awọn eeyan wa."O ni ko si igbesẹ to lamilaaka kankan ti ijọba apapọ n gbe nipa fifọ epo kuro lori ilẹ Ogoni.Wọn fẹsun kan ijọba apapọ pe o ti sọ ọrọ idagbabsoke agegbe awọn di ọrọ oṣelu, eyii to mu ki awọn eeyan naa maa jiya.Agbẹnusọ awọn eeyan ọhun tẹsiwaju pe "fun ọpọ ọdun, awọn eeyan wa ti gbiyanju lati mu ayipada to to yanranti ba agbegbe wa, ṣugbọn ijọba ko gba fun wọn bẹẹ si ni ko fi ọwọ paaki mu ọrọ naa."Lẹyin naa lo sọ pe awọn ti n gbaradi lati kọlu awọn ileeṣẹ ijọba ati awọn ohun amayedẹrun Naijiria to ṣe pataki lọna ati da oju ọrọ aje Naijiria ru.Ẹwẹ, awọn ajijagbara naa ni wọn fa Aarẹ ana, Goodluck Ebele Jonathan ati gomina ipinlẹ Rivers, Nyesom Wike kalẹ lati ṣe alarena laarin awọn ati ijọba apapọ ti ijọba ba fẹ ki ọrọ naa yanju.Igbesẹ ti awọn eeyan naa gbe yii ti fa oriṣiriṣ ọrọ lati ẹnu ọpọ ọmọ Naijiria.Bi awọn kan ṣe n sọ pe ohun ti wọn yoo jẹ ni wọn n wa, lawọn miran n sọ pe o yẹ ki wọn mu ileri wọn ṣẹ nitori igbesẹ naa nikan ni ọna kan ṣoṣo ti ijọba apapọ le fi gbo tiwọn.