Gumi: Tani Sheik Gumi tó ń dúnà-dúùrá pẹ̀lú àwọn agbébọn ní Nàìjírìá?

Ọpọlọpọ eniyan lo tako bii Sheik Ahmad Abubakar Gumi ṣe dide gẹgẹ bi ẹni to n duna-dunra laarin ijọba ati awọn agbegbọn to n ji awọn eniyan gbe ni iha ariwa orilẹede Naijiria.

Eyi ko ṣẹyin bi Sheik Gumi lo di ilumooka lẹyin ti ijọba apapọ ni awọn nilo eniyan to mọ awọn agbebọn naa lati le ba wọn sọrọ.

Gumi lasiko to n ba awọn akọroyin sọrọ tako bi wọn ṣe n pe awọn agbẹbọn ni ọdaran,ko dara to ati wi pe awọn gan an ni ọdaran naa.