Yoruba Nation currency: Àìfohùnṣọ̀kan yóò ṣe àkóbá tó pọ̀ fún ìran Yoruba - Ọọni Ile Ifẹ

Akọjọpọ gbogbo ẹgbẹ Yoruba l'agbaye labẹ asia 'Assembly of All Yoruba Groups Worldwide' ti fi ọrọ lede wi pe aikọwọrin ati aifohunṣọkan ẹya Yoruba le ṣe idiwọ to pọ fun ilepa ilẹ Yoruba lati gba ominira.