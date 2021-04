Genesis Global: Sáká lara Woli Israel Ogundipe dá, kìí ṣe àìlera ló mú kí wọn fi sílẹ̀ lẹ́wọ̀n

Woli Genesis ni wọn fi silẹ ni Ọjọ Kini, Oṣu Kẹrin, ọdun 2021 lasiko igbẹjọ rẹ to waye ni ọjọ naa.

Ileẹjọ giga nipinlẹ Eko lo ran an lọ si ẹwọn ọdun kan pe, o jẹbi ẹsun gbigba ohun ini Arabinrin Olaide Williams-Oni, towo rẹ to miliọnu mẹtadinlogun naira, pe ohun fẹ ba a ra ilẹ.

Se lootọ ni Genesis Global ní Diabetes ní wọ́n ṣe tusilẹ ní ẹ̀wọ̀n?

Ati wi pe agbẹjọro rẹ, Babatunde Ogala (SAN) lasiko igbẹjọ wi pe, o ni aisan suga, ti ko si raye gba itọju to peye ni ọgba ẹwọn, ni wọn ṣe fi silẹ.

Amọ, agbẹnusọ ile ijọsin Celestial Church of Christ, Genesis Global, Gbolahan Ashorobi sọ fun BBC Yoruba pe ko si otitọ kankan nitori iroyin pe ilera rẹ ni ko dara to.

Ashorobi ni saka ni ara rẹ da, ko si ni aisan kankan to n ṣe e.

Kini idi ti ileejọ fi gba beeli Genesis Global?

Agbẹnusọ ile ijọsin, CCC Genesis Global, Gbolahan Ashorobi ni idi mẹta ni ileẹjọ fi silẹ, ki wọn to gba oniduro Wolii Ogundipe.

O ni idi akọkọ ni nitori igbagbọ ti wọn ni ninu rẹ wi pe ko le e salọ ki igbẹjọ rẹ to bẹrẹ ni ileẹjọ.

O tun fikun pe adajọ salaye wi pe ọpọlọpọ ẹjọ lo wa ni iwaju ileẹjọ kotẹmilọrun, nitori naa, wọn ko le e fi awọn ẹjọ to wa niwaju wọn silẹ ma a da ẹjọ Genesis Global.

Adajọ ni tawọn ko ba gba oniduro r bayii, o le e lo gbogbo ọjọ to yẹ ko lo ni ẹwọn tan, ki igbẹjọ to kan an nile ẹjọ Kotemilorun.