Haruna Maitala, Aṣòfin Naijiria ọ̀mọ̀ rẹ̀, àwọn òṣìṣẹ́ méjì pádánú ẹ̀mí wọn nínú ìjàmbá ọkọ̀

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Asofin to n soju ẹkun ariwa Jos/Bassa ni Ile Aṣojusofin Naijiria, Haruna Maitala ti padanu ẹmi rẹ ninu ijamba ọkọ.

Ijamba ọkọ naa waye ni opin ọsẹ lasiko to n rin irinajo lọ ni opopona ilu Abuja si ilu Jos.

Bakan naa lo fi kun un wipe opin ọṣẹ naa ni wọn sin in ni ọna ẹsin musulumi

Wọn ṣe apejuwe rẹ gẹgẹ bi akinkanju eniyan, to fẹran araalu to si gbe igbeaye irẹlẹ lasiko to wa ni okeepe.