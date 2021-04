Fayose: Gbà fún ọ̀gá ẹ! Fayose gbà pé Makinde ni olórí ẹgbẹ́ PDP nílẹ̀ Yorùbá

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Gomina ipinlẹ Ekiti tẹlẹ, Ayodele Fayose sọ bẹẹ nibi ipade gbogboogbo ẹgbẹ oṣelu PDP to waye ni ilu Osogbo.

Eyi ko ṣẹyin fidio kan to n ja ranyin lori ẹrọ ikansiraẹni Twitter nibi ti Fayose ti tuba fun Seyi Makinde.Fayose sọ ninu fidio naa lori Twitter pe Makinde ni olori ẹgbẹ oṣelu PDP lapa iwọ oorun Naijiria.

Nibi apẹjọ ẹgbẹ oselu PDP to n lọ lọwọ ni ilu Osogbo ni ipinlẹ Ọyọ ni Fayose ti sọ ọrọ naa.O ni awọn to n da awuyewuye silẹ laarin Makinde ati oun kii ṣe awọn to nifẹ PDP tọkantọkan.