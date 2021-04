Famous Street in Lagos: Àwọn àdúgbò mẹ́wàá tó gbajúmọ̀ jùlọ ní ìlú Eko ní yíí

Awọn adugbo nla nla ati opopona wa ni ilu Eko, eyi to jẹ ko jẹ ilumọọka kaakiri orilẹede Naijiria, to fi mọ awọn alejo lati oke okun.

Awọn agbegbe yii wuyi to jẹ wi pe yoo mu ki eniyan fẹ lọ sibẹ lati wọ bi o ṣe ri.

Ti o ko ba tii de ilu Eko ri, wo awọn adugbo mẹwaa ti o yẹ ki o mọ nipa awọn ibi to gbajumọ julọ nipinlẹ Eko.

Broad Street

Agbegbe erekusu Eko, ti ọpọ eeyan mọ si Lagos Island ni adugbo Broad street wa, to si jẹ ọkan ninu awọn adugbo to ti wa fun ọpọlọpọ ọdun lorilẹede Naijiria.

Awọn eniyan ti wọn wa ni agbegbe yii ni awọn oniṣowo, oṣiṣẹ banki ati awọn ti wọn n jẹun ni awọn ile ounjẹ igbalode to wa ni bẹ.

Agbegbe Broad Street yoo jẹ ki o ri awọn aworan ati iriri to pọ nipa Lagos Island.

Allen Avenue

Adugbo Allen Avenue jẹ adugbo to gbajugbaja ni agbegbe Ikeja ni ipinlẹ Eko.

Adugbo ti awọn ọlọla n gbe ni, ti ọpọlọpọ ofisi si wa nibẹ to fi mọ awọn ile itaja nla nla.

Adugbo Allen Avenue yii jasi awọn opopona to gbajumọ bi Opebi Road ati Adeniyi Jones.

Toyin Street

Adugbo miran to tun gbajugbaja ni ipinlẹ Eko ni Toyin Street, ti ko jina si agbegbe Allen Avenue ni opopona Opebi Road.

Ohun to dara nipa adugbo yii ni wi pe ile itura igba lode lorisirisi lo wa ni ibẹ, awọn ile igbafẹ pẹlu orin aladun ko gbẹyin nibẹ.

Ademola Adetokunbo Street

Ozumba Mbadiwe Avenue

Awọn ile igbafẹ nla nla, ile itura ati adugbo to gbamuṣe lo wa ni Ozumba Mbadiwe Avenue.

Adeola Odeku Street

Ẹni to ba wa si ilu Eko fun igba akọkọ yoo fẹran adugbo Adeola Odeku Street fun bi o ṣe gbayi pẹlu ọpọlọpọ eniyan.

Adeola Odeku Street to wa ni agbegbe Victoria Island jẹ agbegbe ti o wuyi fun awọn eniyan gbogbo.

Ati awọn oṣiṣẹ ofisi to fi mọ awọn oniṣowo nla nla, awọn to n ta iwe iroyin pẹlu awọn to n ta esọ.