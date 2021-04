Fulani Herdsmen Crisis: Baalẹ Agbẹ Tapa ní àwọn darandaran ti ń gbẹ̀san bí wọn ṣe lé wọn

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Awọn ọdaran to n paniyan tun ti soro lẹẹkan si nilu Ayete, ti wọn si ti da ẹmi kunrin agbẹ miran legbodo.

Nigba to n fidi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba, Baalẹ Agbẹ nilu Igangan, Oloye Oyedepo Oludele salaye bi agbẹ naa ṣe ku ati ohun gan an to ṣẹlẹ.