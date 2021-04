Herbalist: Babaláwo rí ẹ̀wọ̀n he! lẹ́yìn tó ṣe ìwòsàn fún obìnrin pẹ̀lu tábà fífí, ló bá kú lójijì!

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Nottinghamshire Police

Babalawo kan lati orilẹede Zimbabwe, Lyndon Nindi ti ri ẹwọn ọdun meji he lẹyin to ṣekupa obinrin to fẹ ṣe iwosan arun inu rirun fun.

Lyndon Nindi lo rin irinajo wa si Nothingham in Ọjọ Kẹrindinlogun, Oṣu Keji, ọdun to kọja lati ṣe iwosan fun arabinrin Jekecha to ni aisan inu rirun.

Ileẹjọ Nothingham Crown Court ni babalawo, ẹni ọdun mọkandinlaadọta naa lo ọna abalaye ti awọn eniyan ara ilẹ Zimbabwe n lo lati fi ṣe iwosan, amọ taba fifi lo mu ki obinrin naa fo sanlẹ ku.

Adajọ Gregory Dickinson QC ni babalawo naa kọja aye rẹ nitori o ṣe ju agbara rẹ lọ lori iwosan aisan inu.

Nindi to wa lati agbegbe Newscastle lo jẹwọ wi pe oun jẹbi ẹsun ipaniyan nipa lilo ogun oloro nicotine.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Ikorodu cult crisis:A máa gbé Orò síta lọ́jọ́kọ́jọ́ tí ìjà ẹgbẹ́ òkùnkùn bá tún ṣẹlẹ̀- Àwọ

Bawo ni o ṣe ṣẹlẹ ti babalawo fi taba to pa obinrin to ni aisan inu rirun

Ọdun meji gbako ni yoo lo ni ọgba ẹwọn fun ẹsun ipaniyan yii.

Ileẹjọ ni bo tilẹ jẹ pe lilo taba wọpọ ni orilẹ-ede Zimbabwe lati fi ṣe iwosan abẹle, babalawo naa fẹ fi taba ọun pe awọn baba-nla rẹ lati wa ṣe iwosan oun.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, aaaaaaaaaaaaaaa

Arabinrin Jekecha lo ti lọ si ileewosan lati fun aisan inu rirun, amọ nigba ti inu ọhun to kọ bọọrọ ni iya rẹ pe babalawo lati wa ṣe iwosan fun un, ti wọn yoo si san iye owo ilẹ okeere to to, £150 pẹlu owo ọkọ rẹ.

Ileẹjọ ni ọjọ ti babalawo naa de si ile wọn, ti o si fi taba naa si imu arabinrin Jekecha, ẹnu rẹ ati ara rẹ, to si gbodi ni ara rẹ, to fi ku.

Bi o tilẹjẹpe awọn eleto ilera pajawiri gbiyanju lati doola ẹmi rẹ, amọ ẹpa ko boro mọ, ti o si gbabẹ lọ.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni iwadii ti fihan pe nicotine onimajele lo pa arabinrin Jekecha.

Bakan naa ni wọn fikun pe Jekecha ni aisan ọkan ti ko i tii farahan, eleyii to jẹ ko lera fun un lati ji pada lẹyin to lo taba finfin.