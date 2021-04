Eedris: Kíló di ìjà láàárín Eedris Abdulkareem àti Festus Keyamo?



Oju opo ibanidọrẹpọ lori ayelujara lo n gbona lọwọ lọwọ bayii nitori aawọ kan to n waye laarin akọrin Eedris Abdulkareem ati Festus Keyamo, minisita fọrọ igbanisisẹ.

Ọpọ eeyan si lo wa n para poro pe ki lo le fa ija laarin awọn gbajumọ mejeeji yii, to fi di ohun tawọn eeyan n gba bii ẹni gba igba ọti loju opo ayelujara.

Nigba to n salaye ohun to mu ki ọrẹ rẹ ja laarin oun ati Eedris, Keyamo lo bọ soju opo Twitter rẹ, to si tọpasẹ orisun ija ọhun si ọdun 2018.

Amọ ko si ẹni to mọ nipa ikunsinu aarin awọn mejeeji titi ti Eedris fi gbe awo orin tuntun sita laipẹ yii.

Orin ti Eedris Abdulkareem sẹsẹ gbe jade laipẹ yii naa lo ti n fa oniruuru awuyewuye, to si n fa aawọ laarin rẹ ati Festus Keyamo.

Nigba to n fesi si si awo orin tuntunt naa, Keyamo ni awo orin ti Eedris Abdulkareem kọ ló pe àkọ́lé rẹ̀ ní Jagajaga reloaded, eyi to ni o jẹ ara ọ̀nà láti ba ni lórúkọ jẹ́.

Bawo ni ija Eedris ati Keyamo se bẹrẹ lọdun 2018?

Festus Keyamo ni oun ni oludari feto ibaraẹnisọrọ fun ipolongo ibo Muhammadu Buhari lọdun 2018.

O ni Eedris fí àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ sí òun lọdun 2018 pé òun fẹ́ ni ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ètò ìpolóngo ààrẹ Buhari, ati pe, òun tì kọ orin fun ipolongo naa, o si ṣe pàtàkì láti rí òun.

Sùgbọ́n, lẹ́yìn o rẹ̀yìn, Keyamo ni Eedris sọ pé òun nílò láti yá owó fún sísan owó tó tó mílíọ̀nù kan àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀ọ́dúnrún náírà.

O ni Eedris ni owo naa lo wa lati san owo tí òun ń jẹ ilé ìtura kan àti láti san owó ilé ìwòsàn ìyá rẹ̀ tó ṣàìsàn, tí owó náà sì ti lé ni mílíọ̀nù mẹ́tà nàìra.

Oríṣun àwòrán, Festus Keyamo SAN/Twitter

Ẹ̀wẹ̀, Keyamo ni lẹ́yìn àsìkò yìí ni olóṣèlú kan pè òun pé ọ̀tọ̀ ni ìtàn tí Eedris Abdulkareem sọ fún òun, o ni ọmọ rẹ ló sọ pe o n ṣe àìsàn, lo wi fun oun.

Keyamo ni Eedris tún bẹ̀ òun láti fi òun mọ mínísítà feto ìdájọ àti agbẹ́jọrò àgbà ní Nàìjíríà, Abubakar Malami.

Bakan naa lo tun n bẹbẹ lati mọ mínísítà ètò ìrìnà ,Rotimi Amaechi àti àkọwé àgbà fún ìjọba Nàìjíríà, Boss Mustapha, to si ni oun fẹ polongo orúkọ wọn.

Keyamo ni Eedris tún ṣèlérí pé, gbogbo àra ni òun fi wà lẹ́yìn ipolongo ìjọba, sùgbọ́n Keyamo ni nígbà tó yá, ó yé òun pé owó lásàn ni Eedris nílò, ó sì lé ba òun lójú jẹ́ tó bá yá, nítorí náà, òun kò bá ṣe pọ mọ.

Oríṣun àwòrán, Festus Keyamo/Twitter

Keyamo ni lẹ́yìn àsìkò yìí, tí Eedris ti wá ri pé òun kò rí ẹnikẹ́ni sun mọ tabi ri ibikibi wọ̀ nínú ìjọba Buhari láti rí owó, ló ba lọ sí igun tí Atiku pé òun wà lẹ́yìn rẹ̀.

O ni idi ree ti Eedris fi bẹ̀rẹ̀ sí ni pe Buhari ni gbájúẹ, sùgbọ́n tawọn mójú kúrò nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, tawọn si ri iwa rẹ gẹ́gẹ́ bi ẹni tó n gba ẹnu ẹgbẹ́ alátakò sọ̀rọ̀.

Keyamo ni "Lọpọ igba lo maa n darukọ mi amọ igbesẹ ọtun to tun gbe lasiko yii ni awo orin to se sita, eyi to pe ni Jagajaga Reloaded.

Orin yii si ni Eedris n lo lati safihan ijakulẹ rẹ pe ko ri aarin ololufẹ Buhari wọ. "

Ọpọ ọrọ ibajẹ ti Eedris sọ nipa Buhari

Sáájú ni Eedris Abdulkareem ti gbogbo ènìyàn mọ̀ sí "Mr Lecturer" ti pé ààrẹ Muhammadu Buhari ni "Gbájúẹ tó láṣeyọrí"

Lójú òpó instagram rẹ̀ ló gbé tó sì kọ̀ báyìí pé "most successful fraudster in the history of Nigeria".

Ní ọdún 2018 ni Eedris ti kọ́kọ́ ni "Buhari jẹ́ gbájúgbaja nínú ìwà gbájúẹ̀ ní gbogbo àwọn ipò tí ó ti dì mú ni Nàìjiríà."

Oríṣun àwòrán, Eedris

Bó ṣe sọ lójú òpó twitter rẹ̀, Eedris ni " Buhari kọ́kọ́ fi ìwà jìbìtì wọ iṣẹ́ ológun, ó gba ìgbéga tí kò tọ́ sí i lásìkò tó wà nínú iṣẹ́ ológun."