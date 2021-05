Alaafin Oyo àti Ooni Ile Ife bu ẹnu ẹàtẹ́ lu ìjọba àpapọ̀ lórí ètò àbò tó mẹ́hẹ ní Naijiria

wákàtí kan sẹ́yìn

Alaafin ilu Oyo, Ọba Lamidi Adeyemi ati Ooni Ile Ife, Ọba Adeyeye Enitan Ogunwusi ti fi aidunu wọn lede lori eto abo to mẹhẹ ni Naijiria.

Ọba Aderemi tun ki Iba Gani Adams fun iṣẹ takuntakun to n ṣe ki ominira ilẹ Yoruba le ṣeeṣe, bẹẹ lo tun ni ki ijọba ji giri si eto abo.

Gẹgẹ bo ṣe sọ, "Ọlọrun ati iṣẹ ọwọ rẹ lo yan Gani Adams si ipo to wa, o gba mi n nnkan bii ọdun marun ati ọpọ etutu pẹlu ifọwọsowọpọ awọn alalẹ ki wọn to yan si ipo to wa."