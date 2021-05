Senior Advocate of Nonsense: Eedris Abdulkareem ṣe àwo orin tuntun fún Festus Keyamo

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Lẹyin ọjọ diẹ ti gbajugbaja olorin Eedris Abdulkareem gbe awo orin tuntun gẹgẹ bi atunkọ orin to pe akọle rẹ ni Jagajaga, nibi to ti sọ nipa kudiẹ kudiẹ to n jẹyọ lawujọ, ti minisita to n ri si eto igbanisiṣẹ Festus Keyamo si fesi le lori loju opo Twitter lati sọ pe, o fẹ ba ijoba lorukọ jẹ ni. Nigba to n fesi, Keyamo sọ pe olorin naa n gbiyanju lati ba ijọba l'orukọ jẹ ni ti o si tun fi idi rẹ mulẹ pe Eedris Abdulkareem ti wa bẹ oun lati darapọ mọ igbimọ ipolongo Buhari lọdun 2018.