Insecurity in Nigeria: Ẹ̀sìn Islam kò fàyè gba kí èèyàn máa san owó ìtúsílẹ̀ fún àwọn ajínigbé - Sheikh Maqari

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Oniwaasi naa to jẹ igbakeji Imaamu agba ni Mọṣalaṣi ijọba apapọ to wa niluu Abuja ni ẹsin Islam ko faye gba ki eeyan maa san owo itusilẹ fun ajinigbe tabi ẹni to ba n gbogun ti i.

Nigba to n kin ọrọ rẹ lẹyin, Imaamu naa sọrọ lati inu hadith kan, nibi to ti sọ pe ojiṣẹ kan lọ ba Anọbi Muhammad (SAW), to si bere lọwọ rẹ ohun to yẹ ki eeyan ṣe ti wọn ba doju ija kọ ọ pẹlu ohun ija oloro.